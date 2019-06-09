مشاهدة مباراة رافائيل نادال ودومينيك ثيم بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة beIN SPORTS HD

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رابط مبارة ثيم ونادال بث مباش ,يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة رافاييل نادال ودومينيك ثيم اليوم الأحد 9/6/2019 في نهائي بطولة رولان جاروس للتنس، حيث يلتقي منتخب النجم الإسباني رافاييل نادال مع نظيره النجم النمساوي دومينيك ثيم في إطار منافسات الدور النهائي في بطولة رولان جاروس للتنس، وتُقام مباراة رافاييل نادال ودومينيك ثيم اليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2019 على الأراضي الفرنسية.

وتُنقل مباراة رافاييل نادال ودومينيك ثيم بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع سي مصر لنقل المباريات، ويدخُل النجم الإسباني رافاييل نادال المباراة ساعياً للتتويج بلقب بطولة رولان جاروس للتنس، فيما يسعى النجم النمساوي دومينيك ثيم لمحاولة التتويج أيضاً بلقب بطولة رولان جاروس للتنس.

وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة رافاييل نادال ضد دومينيك ثيم في نهائي بطولة رولان جاروس والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات النجمين قبل المباراة المرتقبة بينهما اليوم الأحد.

موعد مباراة رافاييل نادال ودومينيك ثيم في نهائي بطولة رولان جاروس للتنس اليوم الأحد: والقنوات الناقلة لمُباراة رافاييل نادال ضد دومينيك ثيم بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة رافاييل نادال ودومينيك ثيم في نهائي بطولة رولان جاروس للتنس بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة رافاييل نادال ضد دومينيك ثيم في نهائي بطولة رولان جاروس للتنس اليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2019 على الأراضي الفرنسية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة اليوم الأحد، في تمام الساعة:

الرابعة عصراً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الخامسة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

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الثالثة عصراً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

ويعمل فريق عمل موقع سي مصر لنقل المباريات على توفير كافة روابط نقل المباراة بث مباشر يوتيوب بجودة عالية وبدون تقطيع لاصحاب النت البطيء.

القنوات الناقلة لمباراة رافاييل نادال ودومينيك ثيم في نهائي بطولة رولان جاروس اليوم الأحد: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة رافاييل نادال

بث مباشر مباراة رافاييل نادال ضد دومينيك ثيم في نهائي بطولة رولان جاروس للتنس، حيث تُذاع المباراة في نهائي بطولة رولان جاروس للتنس اليوم الأحد عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة رولان جاروس للتنس.

حيث تُذاع مباراة رافاييل نادال ضد دومينيك ثيم تحديداً عبر قناة BEIN SPORTS HD المجانية، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

آخر استعدادات رافاييل نادال ومنافسه دومينيك ثيم لمباراة اليوم الأحد في نهائي بطولة رولان جاروس للتنس: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة رافاييل نادال ضد دومينيك ثيم اليوم الأحد 9/6/2019 في نهائي بطولة رولان جاروس للتنس

تابع لايف مباراة رافاييل نادال ودومينيك ثيم مباشر، حيث يدخل النجم الإسباني المخضرم رافاييل نادال مباراة نهائي بطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس، وهو عازماً على تحقيق الفوز دون سواه من أجل التتويج في نهاية المطاف باللقب لإثبات أحقيته بلقب “ملك الملاعب الترابية.

ومن جانبه يسعى النجم النمساوي دومينيك ثيم لمواصلة كتابة التاريخ ومحاولة الظفر بلقب بطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس، حتى يتمكن من وضع رفقة قائمة من أساطير عالم رياضة التنس الذين سبق لهم الفوز بهذه البطولة.

وكان النجم الإسباني المخضرم رافاييل نادال قد نجح في إقصاء النجم السويسري المخضرم روجر فيدرير من الدور نصف النهائي في بطولة رولان جاروس للتنس، بثلاث مجموعات نظيفة دون مقابل، حيث فاز رافاييل نادال في المجموعة الأولى بنتيجة 6 مقابل 3، وفي المجموعة الثانية فاز بنتيجة 6 مقابل 4، وفي المجموعة الثالثة فاز بنتيجة 6 مقابل 2.

على الجانب المقابل، تمكن النجم النمساوي دومينيك ثيم من إقصاء النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش من الدور نصف النهائي في بطولة رولان جاروس للتنس، بعدما فاز عليه بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين للأخير، وفاز ثيم في المجموعة الأولى بنتيجة 6 مقابل 2.

وفي المجموعة الثانية فاز خسر ثيم بنتيجة 3 مقابل 6، وفي المجموعة الثالثة فاز ثيم بنتيجة 7 مقابل 5، وفي المجموعة الرابعة خسر ثيم بنتيجة 7 مقابل 5، وفي المجموعة الخامسة والأخيرة فاز ثيم بنتيجة 7 مقابل 5.