كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ألمانيا وروسيا البيضاء بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة beIN SPORTS HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخبي ألمانيا وروسيا البيضاء في لقاء ضمن أحد لقاءات التصفيات المؤهلة ليورو 2020، المنتخب الألماني يطمح في الفوز علي حساب منتخب روسيا البيضاء متذيل الترتيب في المجموعة الثالثة، فهل ينجح أم سيكون لديه تعثر في هذه المجموعة، خصوصا أنه لعب لقاء وحيد فقط وقد نجح بالفوز فيه علي حساب منتخب الطواحين الهولندية، بينما تعرض المنتخب الروسي الأبيض، للخسارة في لقائين ضد كلا من هولندا وإيرلندا الشمالية.

تنطلق المواجهة بين فريقي ألمانيا وروسيا البيضاء في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 20:45 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 6 بتعليق سوار الذهب.

Advertisements

نحن في الجمهورية اون لاين ، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة ألمانيا وروسيا البيضاء مباشر في لقاء اليوم السبت 8 / يونيو / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة ألمانيا وروسيا البيضاء مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي ألمانيا وروسيا البيضاء مباشر، علي موقعكم الجمهورية اون لاين ، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.