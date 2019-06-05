مشاهدة مباراة البرتغال وسويسرا بث مباشر اليوم دوري الأمم الأوروبية.. رونالدو يسجل هدفا عالميا

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موعد مباراة البرتغال وسويسرا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

مباراة البرتغال وسويسرا بث مباشر

- د 26 هدف للدون رونالدو من ركلة حرة مباشرة مذهلة سددها بينماه القوية استقرت يسار الحارس.