مشاهدة مباراة البرتغال وسويسرا بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة beIN SPORTS HD 1

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة البرتغال وسويسرا بث مباشر بتاريخ 05-06-2019 دوري الأمم الأوروبية، ينهي منتخب البرتغال استعداداته الأخيرة لمواجهة المنتخب السويسري في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، والتي سوف تقام على ملعب ألفونسو هنريكيز، ويأمل المنتخب البرتغالي أن يستكمل سجل انتصاراته حيث تمكن المنتخب أن يفوز في جميع المباريات في دور المجموعات، ليحتل صدارة المجموعة الثالثة، فيما يأتي المنتخب السويسري في صدارة المجموعة الثانية بفارق الأهداف بعد أن تمكن من الفوز على المنتخب البلجيكي على الرغم من أنهما متساويين في النقاط، حيث يمتلك كل فريق 9 نقاط، وتمكن المنتخب السويسري من التأهل إلى النهائيات بعد أن فاز على المنتخب البلجيكي خلال مباراته الأخيرة والتي انتهت بـ 5 أهداف مقابل 2 بعد أن كان متأخراً بهدفين عن صاحب المركز الثالث في المونديال.

البرتغال Vs سويسرا.

البطولة : دوري الأمم الأوروبية (نصف نهائي).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : ألفونسو هنريكيز.

المعلق : محمد بركات .

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موعد المباراة :

في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 8:45 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .