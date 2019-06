كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناتي beIN SPORTS و YouTube والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جووووووووووووووووووول جووووووووووووووول أووووول في أول دقيقة في المباراة عن طريق الملك المصري صلااااااااااااااح!!!

2: صلاح ينجح في إحراز ركلة الجزاء بعد لمس الكرة ليد سيسوكو بعدما حاول ماني إرسال كرة بينية في دفاع توتنهام

أول مصري يسجل في #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا

17: ترينت يسدد كرة قوية ولكنها خارج المرمى بسنتيمترات

30: ضغط مكثف من الريدز في محاولة لمضاعفة النتيجة قبل ربع ساعة من نهاية الشوط الأول

38: روبو يهدد مرمى لوريس بتسديدة قوية ولكنها تتحول إلى ركنية

40: الملعب يتغنى بالملك المصري… مو صلاح مو صلاح مو صــــلاح

شوط أول رائع من جانب الريدز، يتبقى 45 دقيقة على المزيد من الأهداف والتتويج يا رجال

صافرة بداية الشوط الثاني ومعها كل الآمال للتتويج بذات الأذنين الغالية