Tottenham Hotspur v Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر beIN SPORTS UeFa

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تابع لايف بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم السبت 1 يونيو 2019 فى نهائى دورى أبطال أوروبا، المباراة الحاسمة للبطولة و التى ستقام مساء اليوم فى العاصمة الأسبانية مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، فريق ليفربول حقق المفاجأة فى الدور قبل النهائى، و وقام بريمونتادا كبيرة عندما أسقط فريق برشلونة بقيادة ميسى بالأربعة، على ملعب الانفيلد، توتنهام الانجليزى هو الأخر حقق المفاجأة مرتين، فى دور الثمانية أخرج مانشستر سيتى من البطولة، فى نصف النهائى استطاع الفوز على أياكس فى عقر داره و الصعود للنهائى.

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مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر كورة ستار

مباراة ليفربول وتوتنهام ستقام اليوم السبت الأول من يونيو فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الساعة الحادية عشر بتوقيت الامارات

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مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري ابطال اوروبا

كورة لايف بث مباشر مباراة ليفربول و توتنهام حصرياً على قنوات بى ان سبورت الرياضية، المباراة مذاعة على قناة beIN SPORTS HD 1، و معلقى مباراة اليوم المعلقي رؤوف خليف من الملعب و خليل البلوشي bein HD1 يوسف سيف و علي محمد علي bein HD2 حفيظ دراجي و معلق الو بي ان عبدالصمد عبدالستار bein HD3 محمد بركات و هيثم فاروق bein HD4 رؤوف خليف bein 4K