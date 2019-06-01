كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام (تغطية مباشرة) beIN SPORTS SALAH والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في نهائي دوري ابطال اوروبا ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام

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بث مباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم السبت 1 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 21:00 بتوقيت مصر والساعة 20:00 بتوقيت تونس والجزائر والساعة 19:00 بتوقيت المغرب).

مباراة ليفربول وتوتنهام ستكون منقولة حصرياً على:

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