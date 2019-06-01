كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر منقولة على beIN SPORTS HD 1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، ويسعى كل من الفريقين للحصول على الكأس الغالية وفرض السيطرة الأوروبية، حيث يحاول ليفربول بقيادة النجم الدولي المصري محمد صلاح اقتناص بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم بعد حصوله على مركز الوصيف العام الماضي أمام ريال مدريد، بينما يسعى توتنهام للفوز بأول بطولة دوى أبطال في تاريخه، ومن ناحية أخرى تشتعل المنافسة بين يورجن كلوب ولوبيتيجي الليلة خارج الخطوط في مباراة تكتيكية من طراز فريد، ويسعى كل فريق لتحقيق مجد شخصي له والكرة الإنجليزية على السواء.

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موعد مباراة ليفربول وتوتنهام والقنوات الناقلة

مباراة ليفربول وتوتنهام تأتيكم اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب وانداميتروبوليتانو، على قنوات Bein Sports 1,2,3,4 +Bein 4K بتعليق كل من رءوف خليف وحفيظ دراجي، وقد أنهى ليفربول الدوري الإنجليزي في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن السيتي، بينما أنهى توتنهام الدوري في المركز الثالث.

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام لحظة بلحظة