مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر (تغطية حية) beIN SPORTS HD 2 تعليق عصام الشوالي ورؤوف خليف رابط مباشر يوتيوب

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يترقب الجميع لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 م، حيث ستستقبل العاصمة الإسبانية مدريد مساء اليوم السبت 1/6/2019 على ملعب نادي أتلتيكو مدريد مباراة ليفربول و توتنهام، حيث يسعى ليفربول برئاسة يورجن كلوب المدير الألماني الفني واللاعب المصري محمد صلاح للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا، كما يأمل أيضاً توتنهام أن يحصل على اللقب ويسعد جماهيره.

يلا شوت نصياً مباراة ليفربول وتوتنهام

أصبحت مباراة ليفربول وتوتنهام محط اهتمام الجماهير العربية ولا سيما المصريين وذلك لمشاركة اللاعب المصري محمد صلاح في هذه المباراة حيث يتمنى كافة الجماهير بأن يحصل محمد صلاح على بطولة دوري أبطال أوروبا بمشاركة ليفربول، وبوجه خاص أن مُني الفريق بهزيمة ساحقة أمام رويال مدريد في البطولة الماضية، ولم يكن هذا اللقاء هو أول لقاء بين ليفربول وتوتنهام بل التقى الفريقان في 170 مباراة قبل ذلك، حيث أحرز توتنهام الفور في 48 مباراة بينما حقق ليفربول الفوز على نظيره توتنهام في 79 مباراة، في حين تعادل الفريقان في 34 مباراة.

موعد مباراة ليفربول اليوم وتوتنهام

وسوف ننشر لكم موعد مباراة ليفربول وتوتنهام النهائية التي ستكون يوم السبت 1 يونيو 2019 م بتوقيت عدد من الدول العربية الأوروبية حيث ستنطلق المباراة في الأوقات التالية حصرياً عبر قناة بي إن سبورت HD 1 المشفرة:-

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدول الأوروبية

5 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

7 مساءً بتوقيت إنجلترا.

8 مساءاً بتوقيت السويد.

8 مساءاً بتوقيت ألمانيا.

8 مساءاً بتوقيت سويسرا.

8 مساءاً بتوقيت النمسا.

8 مساءاً بتوقيت هولندا.

8 مساءاً بتوقيت إسبانيا وإيطاليا

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في البلدان العربية

مساءاً بتوقيت السعودية .

8 مساءاً بتوقيت مصر .

9 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9 مساءاً بتوقيت الأردن.

10 مساءاً بتوقيت دبي.

9 مساءاً بتوقيت سوريا .

9 مساءاً بتوقيت لبنان .

9 مساءاً بتوقيت العراق .

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10 مساءاً بتوقيت السودان .

9 مساءاً بتوقيت اليمن .

10 مساءاً بتوقيت ليبيا .

7 مساءاً بتوقيت تونس .

7 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8 مساءاً بتوقيت المغرب .

10 مساءاً بتوقيت الإمارات.

9 مساءاً بتوقيت البحرين.

9 مساءاً بتوقيت الكويت .

9 مساءاً بتوقيت قطر.

6 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

9 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

6 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

ينتظر جميع محبي الساحرة المستديرة في كل مكان لقاء النهائي المنتظر بين نجوم الدوري الانجليزي توتنهام الانجليزي ورفقاء يورجن كلوب ليفربول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح.

نتابع معكم من الان خلال ساعات قليلة نرصد لكم في موقعنا نبأ حصري تشكيل تادي ليفربول وتوتنهام في القمة الأوروبية الانجليزية.

تشكيل فريق الريدز ليفربول

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: روبرتسون – فان دايك – ماتيب – جوميز

خط الوسط: هيندرسون – فينالدوم – ميلنر

خط الهجوم: ساديو ماني – فيرمينو – محمد صلاح

تشكيل توتنهام

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: روز – آلديرفايريلد – فيرتونخين – تريبيير

خط الوسط: سيسوكو – ديلي آلي- كريستيان إريكسن

خط الهجوم: سون هيونج مين – لوكاس مورا – هاري كين