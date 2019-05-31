كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر - الترجي الرياضي (0) - (0) الوداد البيضاوي - التغطية الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

موعد مباراة الوداد والترجي

البث المباشر لمباراة الترجي والوداد اليوم الجمعة 31 أيار/مايو انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت تونس والساعة 21:00 بتوقيت المغرب ويوم السبت 1 يونيو/حزيران منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الوداد والترجي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة الترجي والوداد في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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مباراة الترجي والوداد - التغطية المباشرة

الترجي الرياضي - الوداد البيضاوي | انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين التونسي والمغربي بالتعادل 1-1

الترجي الرياضي - الوداد البيضاوي | بداية مواجهة إياب نهائي دوري ابطال افريقيا في الملعب الأولمبي برداس (تونس) بقيادة الحكم الغامبي باكاري غاساما.

التشكيلة الأساسية للفريقين: الترجي الرياضي التونسي X الوداد البيضاوي المغربي