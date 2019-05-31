كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة السعودية وبنما بث مباشر (تغطية مباشرة) beIN SPORTS YouTube والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة السعودية وبنما بث مباشر في بطولة كأس العالم للشباب والتي تقام في بولندا بمواجهة منتخب بنما في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد ستاديون زديسلاف كشيزكوفياك لحساب مباريات الجولة الاخيرة للمجموعة الخامسة.

ويدخل المنتخب العربي السعودي المباراة في المركز الأخير برصيد لا شيء من النقاط بعد ان خسر في الجولة الأولى من المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء قبل أن يتعرض للخسارة الثانية على يد منتخب مالي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

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في المقابل يحتل منتخب بنما المركز الثالث برصيد نقطة يتمية جمعها من التعادل مع مالي في الجولة الأولى قبل أن يتكبد الخسارة من المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT

وفيما يخص القنوات الناقلة للقاء ستكون عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي ندالا نغامبو.