كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD YouTube والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة الوداد البيضاوي والترجي اليوم في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

الترجي والوداد بث مباشر اليوم

موعد مباراة الوداد والترجي

البث المباشر لمباراة الترجي والوداد اليوم الجمعة 31 أيار/مايو انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت تونس والساعة 21:00 بتوقيت المغرب ويوم السبت 1 يونيو/حزيران منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الوداد والترجي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

المباراة

الموعد

الملعب

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الحكم

القناة الناقلة

الترجي× الوداد

السبت 1 يونيو منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة

الملعب الأولمبي برادس

باكاري غاساما

HD1

الحكم الغامبي باكاري غاساما يدير مباراة الإياب بين الترجي والوداد

مشاهدة مباراة الترجي والوداد في بث مباشر عبر الانترنت