كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة beIN SPORTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

موعد البث المباشر لمباراة أرسنال وتشيلسي - نهائي الدوري الأوروبي حصريا على beIN SPORTS

ستكون مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي ضمن نهائي الدوري الأوروبي الأربعاء متاحة عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر

مباراة أرسنال وتشيلسي نهائي الدوري الأوروبي

نهائي الدوري الأوروبي البث المباشر لمباراة أرسنال وتشيلسي

البث المباشر لمباراة أرسنال وتشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي الأربعاء 29 مايو انطلاقاً من الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة أرسنال وتشيلسي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 1 HD .

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي في بث مباشر عبر الانترنت

كما تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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أرقام:

- هذا ثاني لقاء إنكليزي في مباراة نهائية في تاريخ كأس الاتحاد/الدوري الأوروبي، بعد توتنهام أمام وولفز في كأس الاتحاد 1972.

- التقى أرسنال وتشيلسي 197 مرة في جميع المنافسات، لكن مرتين فقط في المنافسات الأوروبية.

- لقاء "أرسنال – تشيلسي" هو أول لقاء يقام في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي ونهائي كأس الدوري ونهائي منافسة أوروبية كبرى.

- هذه هي المباراة النهائية السادسة لكل من أرسنال وتشيلسي في منافسات الويفا الكبرى – مان يونايتد (7) وليفربول (14) فقط وصلا أكثر بين الفرق الإنكليزية.

- خسر أرسنال 4 مرات في 5 مباريات نهائية لعبها في المنافسات الأوروبية الكبرى – فوزه الوحيد كان في كأس أبطال الكأس أمام بارما في 1994.

- واجه أرسنال فرقاً من 27 دولة مختلفة في المنافسات الأوروبية وفشل في الفوز أمام الفرق من إنكلترا فقط.

- فاز تشيلسي 4 مرات في 5 مباريات نهائية كبرى في المنافسات الأوروبية (2 كأس أبطال الكأس، 1 دوري الأبطال، 1 الدوري الأوروبي).

- حصد مدرب أرسنال أوناي إيمري لقب الدوري الأوروبي أكثر من أي مدرب آخر: 3 مرات في 2014 و2015 و2016 مع إشبيليا.