كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة استون فيلا وديربي كاونتى بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة beIN SPORTS HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة استون فيلا وديربي كاونتى بث مباشر اليوم اون لاين 27-5-2019 تصفيات نهائي دوري البطولة الانجليزية

يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة استون فيلا وديربي كاونتى بث مباشر اليوم اون لاين 27-5-2019 نهائي دوري البطولة الانجليزية يلتقي ديربي كاونتي مع أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدي قائد منتخب مصر، في نهائي دورة الصعود للنسخة القادمة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"وحسم أستون فيلا أول مقعد فى المباراة الفاصلة المؤهلة للدورى الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على وست بروميتش ألبيون بركلات الترجيح بنتيجة 4/3، بعدما تعادل الفريقان فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما تفوق ديربي كاونتى على ليدز يونايتد ضمن منافسات الدور نصف النهائي وتعد المباراة الفاصلة للتأهل إلى الدورى الإنجليزى الممتاز هى أغلى مباراة فى تاريخ كرة القدم، حيث يحصل المتأهل على جوائز مالية تراكمية تتراوح بين 170 مليون إسترلينى، ويزيد الرقم إلى 300 مليون جنيه إسترليني إذا تجنب الصاعد من الملحق الهبوط بعد موسمه الأول.

استون فيلا Vs ديربي كاونتى.

البطولة : دوري البطولة الانجليزية (التصفيات).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : ويمبلي .

Advertisements

المعلقين : غير معروف .

موعد المباراة :

في تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت سوريا .