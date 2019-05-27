كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة الزمالك (1) - (0) نهضة بركان: بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان

(54) - الحكم يعود للفيديو (VAR) ويتأكد من وجود ركلة جزاء للزمالك إثر لمسة يد من العربي الناجي نفذها المتخصص محمود علاء بنجاح ومنح التقدم للفريق الأبيض.

- الشوط الثاني ينطلق معه وتبدأ معه حسابات الأمتار الأخيرة بالنسبة لنهضة بركان، فيما لا يملك فيه الزمالك إلا خياراً وحيداً وهو تسجيل هدف لمعادلة نتيجة الذهاب والبحث عن أهداف أخرى تبقي اللقب في القاهرة.

- نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي يخدم طموحات الضيف المغربي المتفوق ذهاباً ويقلّص آمال الزمالك العاجز على الوصول لمرمى المحمدي.

- بعد مرور 40 دقيقة على بداية المباراة، لم يقدم الزمالك ما يشفع له لتسجيل هدف يعادل به الأرقام بين الذهاب والإياب، فيما ظهر نهضة بركان ثابتاً وقادراً على الحفاظ على تقدمه.

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(23) - ابراهيم حسن يستلم الكرة بهدوء ويسدّد بيسراه حولها الحارس المحمدي إلى ركنية لكن الحكم احتسبها ضربة مرمى لنهضة بركان.

(19) - لاباكودجو ينطلق سريعاً على الجهة اليمنى ويسدّد بقوة فوق المرمى.

(15) - نهضة بركان أفضل من الزمالك في أول ربع ساعة من المباراة، الفريق المغربي بدا أكثر اصراراً على التسجيل لتدعيم تقدمه ذهاباً.

(7) - الزمالك يرد بقوة، حميد أحداد يضع أوباما في موقع مناسب للتسجيل لكن الأخير سدد بقوة فوق المرمى.

(6) - هجمة مرتدة سريعة لنهضة بركان قادها الطوغولي لاباكودجو الذي مرر الكرة للمنفرد حمدي لعشير لكن الأخير وضع الكرة فوق المرمى وأهدر فرصة محققة للتسجيل.

لا تفوتوا مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان في اهم مباريات اليوم ضمن إياب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي.