كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان في اهم مباريات اليوم ضمن إياب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي Yalla Shoot beIN SPORTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر،حانت لحظة الحقيقة لجماهير الكرة المصرية وعشاق نادى الزمالك المصرى حينما يلتقى اليوم نادى الزمالك المصرى ونادى نهضة بركان المغربى فى لقاء العودة على استاد برج العرب بالاسكندرية،فى نهائى بطولة كاس الكونفدرالية الافريقية،ويمنى الفريق المصرى نفسه وجماهيره بقدرته على حسم اللقاء لصالحه واقتناص اللقب من ايدى الفريق المغربى،وقد انتهت مباراة الذهاب التى اقيمت بين الفريقين بخسارة نادى الزمالك للمباراة بهدف،كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى.

يلا شوت حصرى مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى،اعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك انه يتمسك بحالة ضبط النفس وانه لن يبدى اى تعليقات تتعلق بقائمة المنتخب المصرى لكرة القدم الاولية التى شهدت استبعادا لنجوم فريق كرة القدم الاول بنادى الزمالك،واشار المستشار مرتضى منصور الى انه لن يتحدثعن هذا الموضوع الا بعد الانتهاء من مباريات بطولة الكونفدرالية وانه من الافضل ان يصب اللاعبين تركزيهم على المباراة الهامة والمرتقبة والمصيرية لنادى الزمالك،كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى.

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر،تجدر الاشارة الى انه قد شهد نادى الزمالك تقدما فى مفاوضاته مع النجم التوجولى لنادى نهضة بركان بشان الانتقال واللعب فى صفوف نادى الزمالك المصرى فى الانتقالات الصيفية القادمة،دخل نادى الزمالك والنادى الاهلى المصرى فى مفاوضات مع اللاعب للانتقال واللعب فى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات القادمة،وابدى الللاعب اتوجولى موافقته المبداية فى اللعب لصفوف نادى الزمالك المصرى،كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر.

معلومات عن اللقاء المرتقب

الزمالك Vs نهضة بركان.

البطولة : كأس الكونفيدرالية الأفريقية (النهائي (مباراة اياب)).

القنوات الناقلة : بي إن سبورت HD1 .

الملعب : ستاد برج العرب .

المعلقين : علي محمد علي + جواد بدة .

نتيجة مباراة الذهاب : نهضة بركان (1-0) الزمالك.

القناة الناقلة المعلق البطولة

بي ان سبورت 1 علي محمد علي + جواد بدة كأس الكونفيدرالية الأفريقية

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الاسطورة لايف شاهد مباراة الزمالك ونهضة بركان فى عودة الكونفدرالية الان

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