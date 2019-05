كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشر الآن يوتيوب beIN SPORTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الزمالك يبحث عن قلب تأخره بهدف نظيف أمام نهضة بركان عندما يلتقيان إياباً في مباراة الحسم لتحديد بطل كأس الاتحاد الافريقي.

معلومات البث المباشر لمباراة الزمالك ونهضة بركان

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان

(7) - الزمالك يرد بقوة، حميد أحداد يضع أوباما في موقع مناسب للتسجيل لكن الأخير سدد بقوة فوق المرمى.

(6) - هجمة مرتدة سريعة لنهضة بركان قادها الطوغولي لاباكودجو الذي مرر الكرة للمنفرد لعشير لكن الأخير وضع الكرة فوق المرمى وأهدر فرصة محققة للتسجيل.

لا تفوتوا مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان في اهم مباريات اليوم ضمن إياب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي.

تشكيلتا الفريقن





CAF



@CAF_Online

LINE UP | The starting XI for the upcoming match #ZSCRSB #TotalCAFCC

٦:٥٣ م - ٢٦ مايو ٢٠١٩

وفرضت مباراة الزمالك ونهضة بركان نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.

ويأمل الزمالك أن يرد الدين لنهضة بركان ويعوّض نتيجة الذهاب التي انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد.

مباراة الزمالك ونهضة بركان - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS الأحد في الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وستنقل على قناة HD1.

مباراة الزمالك ونهضة بركان يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

وستبث مباراة الزمالك ونهضة بركان تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.