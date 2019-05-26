مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (تغطية مباشرة) تابع مباراة الزمالك عبر TIME SPORTS وعلى beIN SPORTS

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نقدم رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي بث مباشر يلا شوت kora star كورة اون لاين بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان كورة لايف يوتيوب الاسطورة بث مباشر الزمالك اليوم، يترقب الجميع اليوم المباراة المنتظرة بين فريقي الزمالك الطامح بقوة للتتويج القاري العاشر ونهضة بركان المتمسك بأمل رفع كأس الكونفدرالية للمرة الأولى بعد نتيجة مباراة الذهاب والتي صبت في صالح الفريق الضيف بتحقيقه التقدم بهدف نظيف في اللحظات الأخيرة بعد أن ظن الكثير أن اللقاء سينتهي بالتعادل السلبي.

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بث مباشر الزمالك يلا شوت yalla shoot، مباراة الزمالك بث مباشر كورة لايف بث مباشر الزمالك ونهضة بركان يوتيوب كورة اون لاين الاسطورة بث مباشر مباراة الزمالك مشاهدة، وعن لقاء العودة تحدث مدرب الفريق الضيف منير الجعواني أنه جاء لتحقيق نتيجة ايجابية وهى الفوز على الزمالك مرة أخرى لضمان تحقيق اللقب مؤكدا أن نتيجة مباراة الذهاب ليست حاسمة وأعرب عن حالة التفاؤل التي تسيطر عليه من أجل حلم التتويج ولم ينسى المدير الفني شكر نادي الزمالك وادارته على حفاوة الاستقبال.

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الزمالك بث مباشر يلا شوت، رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونضة بركان كورة ستار كورة اون لاين بث مباشر الزمالك ونهضة بركان اليوم بجودات مختلفة ومتعددة، وسيحاول جروس اليوم الاعتماد على طريقة لعب تناسب الحالة الهجومية للفريق مع توازن دفاعي في ظل غياب النقاز وعمر السعيد للايقاف بسبب الانذارات، ويعود جنش اليوم لحراسة المرمى بعد غياب عن المباراة الماضية بسبب الايقاف وشارك بدلا منه عمر صلاح الحارس الشاب الذي تصدي لبعض الكرات الخطيرة في مواجهة الذهاب.

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ويتمسك نهضة بركان بالأمل في التتويج حيث ذكر موقع لكاف عدة أرقام ايجابية للفريق المغربي قبل انطلاقة مباراة الليلة واوضح من خلالها عدم تلقى الفريق للهزيمة في آخر 9 مواجهات خارج أرضه سوى مرة وحيدة.

ويعود رئيس النادي الزمالك المستشار مرتضى منصور للعودة للمدرجات اليوم بعد رفع الايقاف عنه حيث سيتواجد في مقصورة استاد برج العرب، أقل من ساعة على انطلاقة مباراة النهائي.

دخول اللاعبين الآن لعمليات الاحماء وفور دخول اللاعبين انطلقت الهتافات والتشجيع الكبير من الجماهير المتواجدة والتي قدر عددها مراسل بي ان سبورت بحوالي 70 ألف متفرج.