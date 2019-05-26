كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة تايم سبورت المفتوحة.. مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (تغطية مباشرة) رابط الزمالك Time Sports والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب برج العرب بالاسكندرية مباراة من العيار الثقيل ستجمع بين فريقي الزمالك ونهضة بركان مساء اليوم الأحد 26/5/2019 في إياب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية الإفريقية".

ويواجه الزمالك منافسه نهضة بركان مساء اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مدينة القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت دولة الإمارات.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في المغرب قد انتهت بفوز نهضة بركان بهدف نظيف سجله في مرمى عمر صلاح حارس مرمى الزمالك.

- وفيما يلي نرصد لكم تردد القنوات الناقلة لمباراة نهائي الكونفدرالية:

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قناة ARENA SPORT على القمر يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 3000 استقطاب عمودي

تردد قناة 3 Sport على القمر الأفغاني عبر التردد 11293 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة AZ Tv على القمر الأذري عبر التردد 11169 معدل ترميز 20400 استقطاب أفقي

تردد قناة CBC SPORT HD على القمر الأذري عبر التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي

وستكون مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في كأس الكونفيدرالية الافريقية مذاعة على قناة beIN SPORTS HD 1، سيقوم بالتعليق على مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي المعلق علي محمد علي وأيضاً جواد بده.