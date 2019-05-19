كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة TNT المغربية الرياضية لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر تابع مباراة الزمالك ونهضة بركان Al Maghribiya والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صوب الملعب البلدي ببركان، لمشاهدة المباراة المرتقبة أمام مضيفه نهضة بركان المغربي، ضمن إطار ذهاب المباراة النهائية ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويقدم لكم موقع "الخليج 365 سبورت" تغطية خاصة وحصرية للمباراة عبر قناة TNT المغربية المفتوحة، حيث يسعى الفارس الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مباراة الإياب من أجل تحقيق لقبه الأول بالكونفدرالية.

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر القناة المغربية المفتوحة، ويتطلع نادي الزمالك لمصالحة جماهير القلعة البيضاء بعدما فقد صدارة الدوري لصالح الأهلي، حيث يأمل في التغلب على نظيره المغربي، لوضع قدماً نحو التتويج بالبطولة الأفريقية.

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ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر القناة المغربية TNT، في تمام الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة، والواحدة من صباح يوم الأثنين بتوقيت مكة المكرمة.

تردد قناة الرياضية المغربية TNT، تبث مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر النايل سات بتردد 11157، وتبث على عرب سات على تردد 12683، بينما تردد قناة الرياضية المغربية 3 تذاع على النايل سات بتردد 11475، بينما يتم نقلها على عرب سات من خلال تردد 12684، وتطلق القناة بثها أيضًا عن طريق تردد 10873.