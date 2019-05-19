كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة الزمالك ونهضة بركان.. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مجانا (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتأهل الجماهير المصرية اليوم الاحد لمشاهدة فريق نادي الزمالك يظهر للمرة الأولى في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم حينما يرحل لمواجهة فريق نادي نهضة بركان المغربي في لقاء الذهاب.

وكانت بعثت الزمالك قد حطت الرحال إلى المغرب من أجل تحقيق اللقب الغالي والحصول على البطولة الكونفدرالية للمرة الأولى في التاريخ والثانية للأندية المصرية بعد النادي الأهلي.

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ويدخل المارد الأبيض المباراة محروماً من خدمات ثنائي حراسة المرمى محمود عبد الرحيم جنش وعماد السيد حيث تلقى الأول بطاقة حمراء في الدور نصف النهائي ضد النجم الساحلي فيما أصيب الثاني ضد الداخلية في الدوري المصري.

وتعول كتيبة كريستيان جروس على الحارس الشاب عمر صلاح الذي تأكد أنه سيبدأ المباراة من أجل الحفاظ والخروج بأقل عدد من الأهداف الأمر الذي سيساهم في تتويج الأبيض باللقب.

وحرصاً على راحة المتابعين يوفر لكم الخليج 365 الرياضي قناة مجانية ستقوم بنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان على الهواء مباشرةً وهي قناة إدمان أذربيجان على التردد 11175 عبر القمر الصناعي AzerSpace 1 46.0°E