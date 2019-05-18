مشاهدة مباراة النجم الرياضي الساحلي والترجي التونسي بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة Watania

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة النجم الرياضي الساحلي والترجي التونسي بث مباشر بتاريخ 18-05-2019 الرابطة التونسية لكرة القدم، يخوض فريق النجم الرياضي الساحلي مباراة أمام فريق الترجي التونسي خلال المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة 22 من الرابطة التونسية لكرة القدم، والتي من المقرر لها أن تقام على الملعب الأوليمبي بسوسة.حيث صرحت رابطة دوري المحترفين على الموقع الرسمي لها عن تعيين طاقم مصري لإدارة مباراة النجم الساحلي والترجي التونسي، وسوف يقود طاقم التحكيم الحكم الدولي "محمد معروف" بمساعدة كلاً من سمير جمال ويوسف البوساطي والحكم الرابع وليد محمود، وسوف يراقب المباراة الحكم التونسي محمد سعيد الكردي.ويسعى فريق الترجي أن يحقق الفوز خلال مباراته أمام النجم الساحلي، حيث يحتل الفريق صدارة جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، فيما يأتي فريق النجم الساحلي في المركز الثاني برصيد 43 نقطة، إلا إنه يأمل أن يحقق الفوز دون سواه وأن يخطف ثلاثة نقاط جديدة وأن يطيح بغريمه من صدارة جدول الترتيب.

النجم الرياضي الساحلي Vs الترجي التونسي .

البطولة : الرابطة التونسية لكرة القدم (الأسبوع 22).

القنوات الناقلة : الوطنية 1 .

الملعب : الأولمبي بسوسة .

المعلق : لم يحدد بعد .

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موعد المباراة :

في تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .