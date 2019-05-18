مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ واينتراخت فرانفكورت بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة beIN SPORTS HD 5

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر بتاريخ 18-05-2019 الدوري الالماني، يخوض فريق بايرن ميونيخ مباراة أمام فريق آينتراخت فرانكفورت، في مباراة تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة 34 من الدوري الألماني، وسوف تقام المباراة على ملعب أليانز أرينا. والتقى الفريقان خلال مباراة الذهاب والتي انتهت بفوز فريق بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.ويخوض فريق آينتراخت فرانكفورت مباراته أمام بايرن ميونيخ أملاً منه في تحقيق الفوز دون سواه، وأن يحصد ثلاثة نقاط جديدة تمكنه من تحسين مركزه في جدول ترتيب المجموعة، والفوز بلقب البطولة هذا العام.فيما يأمل فريق بايرن ميونيخ أن يحقق الفوز وأن يستكمل سجل انتصاراته التي قد بدأها منذ بداية هذا الموسم، والفوز بلقب الدوري الألماني.

بايرن ميونخ Vs آينتراخت فرانكفورت.

البطولة: الدوري الالماني (الأسبوع 34).

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 5.

الملعب: أليانز أرينا.

المعلق: لم يحدد بعد.

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نتيجة مباراة الذهاب: آينتراخت فرانكفورت (0-3) بايرن ميونخ.

موعد المباراة:

في تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت السعودية.

في تمام الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت مصر.

في تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت فلسطين.

في تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت سوريا.