كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة النصر والباطن Nasr VS Batin في الدوري السعودي للمحترفين (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرحل فريق نادي الباطن اليوم الخميس بعد أن تأكد هبوطه إلى ملعب إستاد الملك فهد الدولي لمواجهة المتصدر فريق نادي النصر ضمن مباريات الجولة الثلاثين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وفي السطور المقبلة ينشر لكم موقع " الخليج 365 الرياضي " الضوء على موعد المباراة والقنوات الناقلة لها بالإضافة إلى تاريخ مواجهات الفريقين.

وقبل اللقاء يتصدر رفقاء المغربي عبد الرزاق حمد الله ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة وينتظرون الفوز اليوم من أجل التتويج رسمياً باللقب.

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في المقابل يدخل فريق نادي الباطن المباراة تحصيل حاصل خاصةً أنه تأكد هبوطه بإحتلاله المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.

وكانت مباراة الدور الاول بين الفريقين قد إنتهت بفوز العالمي بثنائية نظيفة على ملعب الباطن في الأسبوع السادس.

ومن المنتظر ان تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة والنصف بالتوقيت العالمي جرينيتش.