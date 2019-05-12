كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة على قناة ON SPORTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي الداخلية، اليوم الأحد الموافق 12/5/2019، في تمام الساعة 10 مساءًا، نادي الزمالك، في إطار منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019.

ويأتي نادي الزمالك، في ترتيب جدول الدوري المصري في المركز الثالث برصيد 63 نقطة، ويحتل نادي الداخلية في المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الداخلية ضد الزمالك

وتنقل قناة "ON SPORT" الفضائية مباراة الداخلية ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز 2019.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الداخلية

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- حراسة المرمى: عماد السيد.

- خط الدفاع: عبدالله جمعة - محمد عبدالسلام - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز.

- خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - محمود عبدالعزيز.

- خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - إبراهيم حسن - كهربا.

- خط الهجوم: عمر السعيد.