مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد بث مباشر .. ريال مدريد(0) - (0) ريال سوسييداد| التغطية الخاصة beIN SPORTS

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ريال سوسيداد وريال مدريد بث مباشر اون لاين اليوم 12-05-2019 الدوري الاسباني، يخوض فريق ريال سوسيداد مباراة جديدة أمام فريق ريال مدريد في المباراة التي تجمع بينهما ضمن الجولة 37 من الدوري الإسباني، والتي من المقرر لها أن تقام على ملعب انويتا وتواجه الفريقان خلال مباراة الذهاب والتي انتهت بفوز فريق ريال سوسيداد بهدفين مقابل لا شئ، حيث أكد المدير الفني لفريق ريال مدريد أن فريقه قد أنهى مرانه الأخيرة استعداداً لمواجهة فريق ريال سوسيداد والفوز عليه خلال هذه المباراة والتي من المتوقع أن تشهد منافسة قوية من كلا الفريقين الذي يسعى كلاً منهما أن يفوز بلقب البطولة، ويسعى فريق ريال مدريد أن يعوض الخسارة التي تلقاها خلال مباراة الذهاب.

ريال سوسيداد Vs ريال مدريد.

البطولة : الدوري الاسباني (الأسبوع 37).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : انويتا .

المعلق : جواد بدة .

نتيجة مباراة الذهاب : ريال مدريد (0-2) ريال سوسيداد.

موعد المباراة :

في تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

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في تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

في تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

في تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت العراق .

في تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت السودان .

في تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

في تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .