كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الهلال Hilal-TV والاتفاق بث مباشر فى الدوري السعودي (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل فريق نادي الإتفاق اليوم السبت الزعيم الهلالي في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد الأمير محمد بن فهد لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويعتبر اللقاء بمثابة عنق الزجاجة لفريق نادي الهلال الذي إقترب من الخروج هذا الموسم خالي الوفاض بعد أن خرج من كأس خادم الحرمين الشريفين ضد التعاون بخماسية مذلة وخسر صدارة الدوري فيما فقد البطولة العربية بخسارته على يد النجم الساحلي التونسي في اللقاء النهائي.

في المقابل يدخل نادي الإتفاق المباراة وهو في المركز العاشر برصيد 33 نقطة جمعها الفريق من تحقيق 8 إنتصارات مقابل 9 تعادلات فيما تكبد أصحاب الأرض مرارة الخسارة في 11 مناسبة.