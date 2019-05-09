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مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر (تغطية مباشرة) في الدوري المصري Zamalek live

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مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر (تغطية مباشرة) في الدوري المصري Zamalek live 

أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تشكيل الفريق لمواجهة وادى دجلة ، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين ، لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم ، والتي تنطلق في تمام العاشرة مساء ، على ملعب بتروسبورت .

وضم تشكيل الزمالك لمواجهة وادى دجلة كلا من : 

في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش

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في خط الدفاع : عبد الله جمعه - محمود علاء – محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام

في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمود كهربا – يوسف اوباما - احمد سيد زيزو

في خط الهجوم : عمر السعيد

ويتواجد على دكة البدلاء : عماد السيد حارس مرمي - محمد عبد الغني - ايمن حفني - حميد احداد - محمد ابراهيم - ابراهيم حسن - بهاء مجدي

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