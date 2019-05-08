مشاهدة مباراة أياكس أمسترادم (1) وتوتنهام هوتسبير(0) بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة beIN SPORTS HD

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يذكر أن نادي أياكس قد ترك الحرية للثلاثي المغربي في صيام شهر رمضان وهم حكيم زياش، مزراوي وزكريا لبيض حيث أعلن مزراوي أنه سيكمل صيامه بشكل طبيعي وأن شهر رمضان يمنحه طاقة كبيرة

وأضاف اللاعب أن آذان المغرب سيكون بعد بداية المباراة بربع ساعة تقريبا ويمكنه الافطار حينها بشرب القليل من السوائل على أحد جانبي الملعب.