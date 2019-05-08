كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة أياكس وتوتنهام بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة beIN SPORTS HD1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ مباراة اياكس وتوتنهام في الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب يوهان كرويف ارينا، الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة توتنهام أمام اياكس

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هوجو لويس لحراسة المرمى، وفي الدفاع الرباعي داني روز، فيرتوجين، كيران ترييبر، وانياما، وفي الوسط اريكسن، سيسوكو، ديلي ألي، وفي الهجوم مورا وهيونخ مين سو.

تشكيلة اياكس ضد توتنهام

لحراسة المرمى أندري أونانا، وفي الدفاع داني بليند، ماتياس دي ليخت، نيوكلاس، جويل، وفي الوسط فرينكي دي يونج، لاس شون، دوني فان بيك، وفي الهجوم زياش، نيريس، تاديتش.