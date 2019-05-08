كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة توتنهام واياكس بث مباشر الأربعاء 8-5-2019 تتابعونها بجودة عالية عبر قناة beIN SPORTS HD1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة البث المباشر لمباراة اياكس وتوتنهام في اياب الدور نصف النهائي لدوري ابطال اوروبا متاح حصرياً على قنوات beIN SPORTS.

مباراة اياكس وتوتنهام يتطلع خلالها الأول إلى تدعيم تفوقه ذهاباً بهدف نظيف، فيما يبحث الثاني عن تعويض سقوطه المخيّب على أرضه والعودة في النتيجة لحجز مكان تاريخي في نهائي المسابقة.

مباراة توتنهام واياكس بث مباشر الأربعاء تتابعونها بجودة عالية عبر قناة beIN SPORTS HD1.

تقدم المباراة:-

فريق واحد فقط من بين الفرق الـ17 السابقة التي خسرت على أرضها في ذهاب نصف دوري الأبطال تأهل إلى المباراة النهائية: وهو أياكس نفسه في 1995/1996 عندما خسر 1-0 على أرضه أمام باناثانايكوس قبل فوزه 3-0 في الإياب.

يطمح أياكس إلى الوصول إلى المباراة النهائية لأول مرة له في دوري الأبطال منذ 1996، عندما خسر بركلات الترجيح أمام يوفنتوس، بينما يطمح توتنهام إلى أن يصبح الفريق المختلف رقم 40 الذي يصل إلى المباراة النهائية في تاريخ المنافستين.

Advertisements

تعادل توتنهام في آخر مباراتين لعبهما في ضيافة فرق هولندية في دوري الأبطال - منذ بداية 2018، فاز توتنهام مرة واحدة فقط في 6 مباريات لعبها خارج أرضه في المنافسة (تعادل 3 خسر 2).أثقل خسارة لأياكس على أرضه أمام فريق إنكليزي جاء على يد توتنهام في سبتمبر 1981 (3-1).

لم يفز أياكس في آخر 3 مباريات لعبها على أرضه في دوري الأبطال (تعادل 2 خسر 1)، وقد يصبح رابع فريق يصل إلى نهائي دوري الأبطال وبجعبته انتصارات خارج أرضه أكثر من التي حققها على أرضه خلال موسم واحد في المنافسة، بعد مان يونايتد (2010/2011) ويوفنتوس (2016/2017) وريال مدريد (2017/2018).

متضمناً الأدوار التمهيدية، خاض أياكس 16 مباراة في دوري الأبطال هذا الموسم (6 في الأدوار التمهيدية و11 في المجموعات والأدوار الاقصائية)، أكثر من أي فريق آخر هذا الموسم – لقد خسر مرة واحدة فقط فيها (2-1 على أرضه أمام ريال مدريد في دور الـ16).

نفذ توتنهام تسديدة واحدة فقط على المرمى أمام أياكس في لقاء الذهاب، أقل عدد له في مباراة في دوري الأبطال.

من بين فرق نصف النهائي الحالية، أياكس هو الفريق الوحيد الذي سجل في جميع مبارياته في دوري الأبطال هذا الموسم.

ساهم حكيم زياش في إحراز هدف واحد على الأقل في 4 من مباريات أياكس الاقصائية الخمس في دوري الأبطال هذا الموسم (سجل 2 صنع 2).

سجل سون هيونغ مين 50% من أهداف توتنهام في المراحل الاقصائية في دوري الأبطال هذا الموسم (4\8) – إنه اللاعب الآسيوي صاحب أكبر عدد من الأهداف في تاريخ المنافسة (12).