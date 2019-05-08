مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة تغطية مباشر منقولة عبر beIN SPORTS HD1

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الآن نتابع معكم رابط عرض ليفربول وبرشلونة، المباراة الحاسمة الليلة التي تقرر من يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد 2019، على ملعب الأنفيلد، رابط الأسطورة لايف Livehd7 يتيح لكم سهولة متابعة مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم الثلاثاء 7 مايو 2019، مباراة الحسم بعد إنتهاء مباراة الذهاب نتيجة ثقيلة على الريدز، والأثقل هو أن مو صلاح لن يخوض مباراة اليوم بسبب الإصابة التي لحقت به.

تعرض اللاعب محمد صلاح للإصابة في المباراة الماضية بالدوري الإنجليزي، بعد إرتطامه بالحارس وفقد الوعي في الملعب لمدة 4 دقائق، قبل أن يستعيد وعيه ويخرج محمولًا على نقالة، وبعد ذلك إتضح للمدير الفني عدم قدرة محمد صلاح على المشاركة في مباراة برشلونة اليوم، وسوف يستعين كلوب باللاعب أوريجي واللاعب شاكيري بديلًا عن اللاعب فيرمينيو واللاعب صلاح، ويتبقى ماني الأمل في تسجيل الأهداف بعد إستعادة مستواه بشكل مستمر في الفترة الأخيرة.

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ممثل إنجلترا ليفربول، يستضيف اليوم ممثل أسبانيا برشلونة، على ملعب الكامب نو، في مباراة عودة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، نهائي مبكر بين الفريقين، وتنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 1، ويتم بث المباراة الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 10:00 مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة 11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، التحكيم كونيت شاكير والتعليق عصام الشوالي وحفيظ دراجي.

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حظوظ نادي برشلونة اليوم هي التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدفين فقط، بينما حظوظ الليفر في التأهل للنهائي هي الفوز بأربعة أهداف وعدم إستقبال أهداف من أجل ضمان التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، تابع الآن ماتش ليفربول ضد برشلونة ونتابع معكم التفاصيل العاجلة، حول مباراة العودة اليوم على ملعب الأنفيلد وسط حشود جماهيرية كبيرة لمشجعي نادي ليفربول.

رابط بث ليفربول وبرشلونة