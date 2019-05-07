كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر beIN SPORTS HD1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بجودة HD

نتعرف الآن موعد مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا 2019، مباراة العودة علي أرضية ملعب الآنفيلد بين برشلونة وليفربول في نصف نهائي دوري الأبطال 2019 العودة، فبعد مباراة نارية في الذهاب، حينما استمتعنا يوم الأربعاء الماضي، وتابعنا أهداف برشلونة التي أتت بقدم ميسي وسواريز، لتنتهي نتيجة برشلونة وليفربول في الذهاب 3-0، والتي كانت علي ملعب الكامب نو، لذلك نتابع اليوم مباراة العودة والتي من المتوقع أن تكون نارية بين جماهير الإنجليزي الليفر الذي يحل عليه ضيفاً البرشا ولاعبيه، وكانت جماهير الليفر خائفين بعد إصابة صلاح في مباراة نيوكاسل ضمن الدوري الإنجليزي بأن لا يشارك في العودة، لكنه سيشارك بتقرير الأطباء، ونتعرف الآن علي توقيت الليفر وبرشلونة.

مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بجودة HD

موعد مباراة ليفربول وبرشلونة في العودة

قد تحدد موعد برشلونة وليفربول اليوم الثلاثاء 7-5-2019، في ثاني أيام رمضان المبارك، وتلعب المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت غرينتش، بينما نتعرف علي بقية المواعيد كالتالي:

وقت برشلونة والليفر بتوقيت السعودية في تمام العاشرة مساءً.

برشلونة ضد ليفربول بتوقيت الإمارات في تمام الحادية عشرة مساءً.

توقيت ليفربول ضد برشلونة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بجودة HD

موعد ليفربول اليوم بتوقيت قطر في تمام العاشرة مساءً.

يكون ملعب مباراة العودة في نصف نهائي دوري الأبطال اليوم بين البرشا وليفربول هو الآنفيلد الخاص بالنادي الإنجليزي، كما يكون معلق مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم هو المعلق الكبير عصام الشوالي، ومعه ثاني معلق علي مباراة برشلونة اليوم ضد ليفربول حفيظ دراجي.

مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بجودة HD

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القنوات المفتوحة الناقلة برشلونة وليفربول

نتعرف كالتالي علي مجموعة القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وليفربول الآن كالتالي، حيث تكون من بينهم قناة تنقل ليفربول والبرشا اليوم تابعة لمجموعة قنوات بين سبورت بالتأكيد، ونتعرف علي بقية القنوات المجانية والمفتوحة من مختلف الأقمار الصناعية كالتالي:

IRIB TV 3

Arena Sport 1

beIN SPORTS HD 1

BT Sport 2 / HD

Ziggo Sport Select HD

Club RTL

Movistar Liga de Campeones HD

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 1 HD

DAZN 1 HD