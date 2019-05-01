مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول في بث مباشر عبر الانترنت مباشرة beIN SPORTS

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ليفربول وبرشلونة بث مباشر kora live، ويتصدر ليونيل ميسي ترتيب هدافي النسخة الحالية من البطولة بعدما أحرز 10 أهداف في شباك منافسيه، فيما لم يسجل محمد صلاح سوى 4 أهداف فقط في مرمى الخصوم، وسيحاول كلاً منهم قيادة فريقه إلى النهائي، ونرصد رابط يلا شوت الجديد حصري yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم مباشر يلا كورة kora online تابع لايف نقل سريع.

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وسيقوم بالتعليق على المباراة الكبيرة المعلق القطري يوسف سيف من داخل ملعب كامب نو، وعلي محمد علي من خلال الاستوديو.

تشكيلة برشلونة الرسمية: تير شتيجن – بيكيه – لُنجليه – سيرجيو روبيرتو – خوردي ألبا – بوسكيتس – راكيتيتش – فيدال – كوتينيو – سواريز – ميسي.