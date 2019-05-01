شاهد الان نتيجة مباراة عمان واوزبكستان اليوم 9-1-2019 كأس آسيا

نتابع معكم متابعينا آخر أخبار منافسات ومباريات كأس الأمم الآسيوية لعام ٢٠١٩ فنحن اليوم الأربعاء الموافق ٩/١/٢٠١٩ على موعد مع مباراة جديدة من مباريات كأس أسيا وذلك بين فريق المنتخب العماني والمنتخب الأوزبكي، وذلك ضمن إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة من التنافس على لقب كأس آسيا، وقد تقرر أن تقام المباراة في الإمارات العربية المتحدة المضيفة للبطولة.

مباراة عمان واوزبكستان

ومن الجدير بالذكر أنه يتوقع الخبراء الكرويين أن نشاهد مباراة قوية بين عمان وأوزبكستان، حيث يسعى كلا الفريقين للتغلب على منافسه وإقتناص الثلاث نقاط الخاصين بالمباراة لصالحه، والتأهل إلى الدور التالي من البطولة، خاصة وأن المنتخب العماني تعتبر أول مرة له يشارك في بطولة كأس آسيا، وسيسعى لإثبات نفسه.

موعد مباراة عمان واوزبكستان اليوم

وقد تقرر أن يكون موعد مباراة فريق منتخب عمان ضد فريق منتخب اوزبكستان اليوم الأربعاء الموافق التاسع من يناير من عام 2019، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والسادسة والنصف مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات ومنافسات دوري أبطال اسيا.

وسيتم إقامة المباراة على ملعب استاد الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة المضيفة للبطولة ، كما تقرر أن تقوم قناة بي ان سبورت hd الرياضية ببث مباراة اليوم بين فريق المنتخب العماني، وفريق منتخب اوزبكستان على الهواء مباشرة لجميع مشاهدي ومتابعي دوري امم آسيا لموسم 2019 من مختلف أنحاء الوطن العربي.

نتيجة مباراة عمان واوزبكستان

انتهت المباراة اليوم بفوز اوزبكستان بهدفين مقابل هدف لصالح عمان.