كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر – مانشستر سيتي وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- د 73 الإسباني يورنتي يسجل الثالث "المؤهل" لتوتنهام بهد هدف مثير للجدل شك به الحكم وتأكد من صحته في الفار.

- هدف رابع لسيتي د 59 الهداف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو يفجر المدرجات بهدف من تسديدة جانبية قوية جداً بالقدم اليمنى بعد أن قدمها له البلجيكي دي بروين بثقة تمريرة حاسمة.

- د 58 الحارس البرازيلي لسيتي إيدرسون يتصدى بروعة لرأسية خطيرة للبديل الإسباني يورنتي

- د 54 دي بروين يسدد كرة قوية يبعدها لوريس لركنية، سيتي يضغط بشدة

ساهم ستيرلينغ في إحراز 17 هدفاً في آخر 15 مباراة له في الأبطال على ملعب مانشستر (صنع 7 وسجل 10)

- نهاية واحد من أجمل وأغزر أشواط دوري أبطال أوروبا 3-2 لسيتي، فريق بيب على بعد هدف .

- د 43 سون يسدد بكرة قوية مرت بالقرب من القائم الأيسر لإيدرسون

سون هيونغ مين الكوري الجنوبي (12 هدفاً) تجاوز ماكسيم شاتسكيخ الاوزبكي (11 هدفاً) ليصبح أفضل هداف آسيوي في تاريخ دوري أبطال أوروبا

Advertisements

- د 21 هدف لسيتي عن طريق رحيم بعد عرضية رائعة من دي بروين.

أسرع مباراة بتاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل فيها 4 أهداف بعد 10 دقائق و43 ثانية.

- د 11 هدف لمانشستر سيتي عن طريق البرتغالي برنانردو سانتوس. (2-2) لتبدأ المباراة من

جديد.

- هدف ثان لسيتي د 10 سون يسجل هدف التقدم في مباراة مجنونة للغاية بعد تمريرة من أريكسون تلاها تسديدة رائعة من الكوري.

- د 7 هدف لتوتنهام عن طريق الكوري سون الذي استغل خطأ مدافع سيتي لابورت وسدد كرة قوية ارتطمت بقدم إيدرسون لكنها تابعت طريقها للمرمى.

- هدف لمانشستر سيتي د 4 رحيم ستيرلينغ يصنع الفارق مبكراً بهدف يريح فيه فريقه من تسديدة مركزة، بعدما تلقى تمريرة دي بروين بنجاح.

- الحكم التركي الشهير جونيت شاكير يطلق صافرته الأولى