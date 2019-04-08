كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهدها الآن.. بث مباشر مباراة الزمالك ضد حسنية أكادير في الكونفيدرالية الإفريقية (دقيقة بدقيقة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاهدها الآن.. بث مباشر مباراة الزمالك ضد حسنية أكادير في الكونفيدرالية الإفريقية (دقيقة بدقيقة) يخوض فريق الزمالك مواجهة غاية في القوة أمام حسنية أكادير بعد قليل على ملعب الأخير "أدرار" في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية. تشكيلة صاحب الأرض والضيافة: حراسة المرمى : الحواصلي. خط الدفاع : الرامي - بوفتيني - صاديقي - بناني. خط الوسط : كيماوي - الداودي - خنبوبي - الشاوش خط الهجوم : الفحلي - صيام. Advertisements تشكيلة القلعة البيضاء: في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش في خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود حمدى الونش- محمود علاء - حمدي النقاز في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - أحمد زيزو – يوسف اوباما - ابراهيم حسن في خط الهجوم : خالد بو طيب شاهد البث المباشر للمباراة من هنا

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