كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآن.. قرعة الدور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجز الأهلي مقعده في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما احتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط بعد فوزه على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة في ختام دور المجموعات من المسابقة القارية.

وجاءت قائمة المتأهلين لربع نهائي الأبطال كالتالي: الأهلي، سيمبا التنزاني، الوداد المغربي، صنداونز الجنوب إفريقي، الترجي التونسي، حوريا الغيني، مازيمبي الكونجولي، شباب قسنطينة الجزائري.

وسيلتقي الأهلي، وصيف النسخة الماضية، في ربع النهائي مع أحد الفرق التي احتلت وصافة المجموعات الثلاث الأولى للبطولة، بين صنداونز الجنوب إفريقي وحوريا الغيني وشباب قسنطينة الجزائري.

الكونفدرالية:

حجز الزمالك مقعده في ربع نهائي الكونفدرالية بعدما احتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بعد تعادله سلبيًا مع نصر حسين داي الجزائري في ختام دور المجموعات من البطولة الإفريقية.

وجاءت قائمة المتأهلين لربع النهائي الكونفدرالية كالتالي: الزمالك، جورماهيا الكيني، نهضة بركان المغربي، حسنية أكادير المغربي، الصفاقسي التونسي، النجم التونسي، الهلال السوداني، ونكانا الزامبي.

وسيلتقي الفريق الأبيض في ربع النهائي مع أحد الفرق التي احتلت وصافة المجموعات الثلاث الأولى للبطولة، بين حسنية أكادير المغربي، النجم الساحلي التونسي، ونكانا الزامبي.

تصنيف الأندية:

في دوري الأبطال، يضم التصنيف الأول أندية (الأهلي، الوداد، الترجي، مازيمبي)، بينما يضم التصنيف الثاني أندية (سيمبا، صنداونز، حوريا، شباب قسنطينة).

وفي الكونفدرالية، يضم التصنيف الأول أندية (الزمالك، نهضة بركان، الصفاقسي، الهلال)، فيما يضم التصنيف الثاني أندية (جورماهيا، حسنية أكادير، النجم، نكانا).

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نظام القرعة:

يلتقي كل فريق من المستوى الأول للتصنيف مع فريق آخر من المستوى الثاني للتصنيف، لكن بشرط ألا يكون قد التقيا في دور المجموعات بنفس النسخة من البطولة، وفقًا للوائح المسابقة.

الخارطة الزمنية:

ذهاب ربع النهائي: 5 و6 و7 إبريل 2019.

عودة ربع النهائي: 12 و13 و14 إبريل 2019.

ذهاب نصف النهائي: 26 و27 و28 إبريل 2019.

عودة نصف النهائي: 3 و4 و5 مايو 2019.

ذهاب النهائي: 24 و25 و26 مايو 2019.

عودة النهائي: 31 مايو أو 1 يونيو 2019.

موعد القرعة والقناة الناقلة:

تنطلق القرعة في أحد الفنادق بالعاصمة المصرية القاهرة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، حيث تُقام قرعة كأس الكونفدرالية أولا ثم قرعة دوري أبطال إفريقيا.

وتُنقل مراسم القرعة عبر قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية، عبر تردد 12604 أفقي بمعدل ترميز 27500 على القمر الصناعي "نايل سات".