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بث مباشر مباراة فيدرر وثيم bein sports (أنديان ويلز) federer vs thiem (لحظة بلحظة)

يواجه المصنف الرابع روجيع فيدرر اليوم نظيره النمساوي دومينيك ثيم المصنف السابع، والذي يبحث عن أول لقب له في مسيرته الاحترافية ببطولات الأساتذة، حيث يتقابل الثنائي اليوم للمرة الخامسة، حيث فاز كل منهما في مباراتين من قبل.

بث مباشر مباراة فيدرر وثيم bein sports (أنديان ويلز) federer vs thiem (لحظة بلحظة)

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وكان الفوز من نصيب النجم السويسري في مباراتين على الملاعب الصلبة وتحديدًا في نصف نهائي بريزبن عام 2016، وفي الدور الأول للبطولة الختامية الموسم الماضي، بينما فاز ثيم في مباراتين على الملاعب الترابية في روما وشتوجارت عام 2016.

بث مباشر مباراة فيدرر وثيم bein sports (أنديان ويلز) federer vs thiem (لحظة بلحظة)

وقال فيدرر عن انسحاب نادال، بحسب موقع رابطة محترفي التنس: "أرسل لي رسالة ليخربني بعدم قدرته على خوض المباراة، وأن ركبته ليست في أفضل حال، وكان ذلك خبرا سيئا للغاية، لمعرفتي بالأهمية الكبيرة التي تحظى بها مواجهتنا، والترقب الكبير من قبل الجماهير لها".

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