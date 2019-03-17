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(تابعونا الآن) مشاهدة مباراة الهلال والأهلي ِAhly VS Hilal بث مباشر (دقيقة بدقيقة)

تترقب جماهير كرة القدم السعودية مشاهدة كلاسيكو الهلال والأهلي وهذه المرة لن تكون في مسابقة الدوري المحلي بل سيتنافسان في دور نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

(تابعونا الآن) مشاهدة مباراة الهلال والأهلي ِAhly VS Hilal بث مباشر (دقيقة بدقيقة)

يحل نادي أهلي جدة ضيفاً ثقيلاً على الهلال اليوم الأحد 17 مارس 2019 وذلك في إطار مباراة ذهاب دور نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال في كلاسيكو سعودي قوي.

(تابعونا الآن) مشاهدة مباراة الهلال والأهلي ِAhly VS Hilal بث مباشر (دقيقة بدقيقة)

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تنطلق ضربة بداية مباراة أهلي جدة مع الهلال على ملعب الأخير "جامعة الملك سعود" بالرياض وذلك في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت مدينة القاهرة والـ8:30 بتوقيت مكة المكرمة والـ9:30 بتوقيت دولة الإمارات.

(تابعونا الآن) مشاهدة مباراة الهلال والأهلي ِAhly VS Hilal بث مباشر (دقيقة بدقيقة)

وتأهل النادي الأهلي للدور نصف النهائي بعد تخطي الوصل الإماراتي بصعوبة بالغة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-3 حيث انتهى الذهاب بـ2-2 بينما فاز الراقي بالإياب 2-1.

(تابعونا الآن) مشاهدة مباراة الهلال والأهلي ِAhly VS Hilal بث مباشر (دقيقة بدقيقة)

بينما لم يجد نادي الهلال أي صعوبة في الفوز على الاتحاد السكندري بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-0 حيثُ انتهت المباراة الأولى بثلاثية نظيفة بينما انتهى الإياب بالتعادل السلبي.