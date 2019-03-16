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مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر (لحظة بلحظة تابعوها الان)

تقام حاليا مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وذلك على ملعب برج العرب.

مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر (لحظة بلحظة تابعوها الان)

وأعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه شبيبة الساورة بعد قليل على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر (لحظة بلحظة تابعوها الان)

وضم تشكيل الأهلي كلا من :-

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حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني – سعد الدين سمير – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية – كريم وليد "نيدفيد" – ناصر ماهر - رمضان صبحي – جونيور أجاي

خط الهجوم : مروان محسن.