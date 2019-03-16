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مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة مباشر yalla shoot | يلا شوت مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم AL_AHLY

مشاهدة مباراة الاهلى وشبيبة الساورة في دوري ابطال افريقيا

مشاهدة مباراة الاهلى وشبيبة الساورة في دوري ابطال افريقيا

المباراة تنطلق الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت القاهرة (7:00 عصراً بتوقيت جرينتش)

مشاهدة مباراة الاهلى وشبيبة الساورة في دوري ابطال افريقيا

مشاهدة مباراة الاهلى وشبيبة الساورة في دوري ابطال افريقيا

مشاهدة مباراة شبيبة الساورةوالاهلى في دوري ابطال افريقيا

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بث مباشر لمباراة الاهلى وشبيبة الساورة في دوري ابطال افريقيا

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة مباشر yalla shoot | يلا شوت مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم AL_AHLY

مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر ويأمل أنصار المارد الأحمر في أن يبذل ناديهم مجهوده لتحقيق نتائج ايجابية في لقاء اليوم الاهلي والساورة بث مباشر وحصد المزيد من النقاط لإحراز تقدم في الترتيب أو الحفاظ على مركزه الحالي كورة لايف بث مباشر ماتش الاهلي وشبيبة الساورة مباشر، تابعو ماتش الأهلي اليوم على موقع عرب فور نيوز بث مباشر عبر خدمة كورة لايف يلا شوت مباشر مباراة الأهلي اليوم لايف .

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة مباشر yalla shoot | يلا شوت مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم AL_AHLY

أكد الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي المصري، أن شبيبة الساورة الجزائري، كتاب مفتوح بالنسبة له، قبل لقاء الفريقين، غدا الجمعة، في ثاني جولات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة مباشر yalla shoot | يلا شوت مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم AL_AHLY

وستكون تلك المواجهة بين الفريقين الأولي في التاريخ، حيث لم يلتقيا ببعض على مر التاريخ نظراً لحداثة فريق شباب الساورة الجزائري في البطولات الأفريقية، لكنه فريق يملك طموح كبير، وأعرب مأمون حمليلي، رئيس شبيبة الساورة الجزائري، عن أمله بأن تخرج مباراة الغد بين فريقه والأهلي المصري، بشكل يليق بالفريق، بغض النظر عن النتيجة.

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة مباشر yalla shoot | يلا شوت مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم AL_AHLY

مشاهده ماتش الاهلي و الساورة يحل بعد ساعات قليلة من الآن نادي الاهلى المصري ضيفا على نظيره شباب الساورة الجزائري في مباراة فى تنظم في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، مباراة الاهلىوالساورة بث مباشر كورة اون لاين .