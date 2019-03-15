كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد البث المباشر لقرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (بث مباشر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القد "يويفا"، لسحب قرعة دور ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في توقيت واحد.

وتقام قرعة دور ربع النهائي من البطولة الأوروبية بمدينة نيون السويسرية ظهر اليوم الجمعة والموافق 15 مارس في تمام الساعة الواحدة بتوقيت مدينة القاهرة.

وصعدت تلك الفرق إلى دور ربع النهائي؛ "ليفربول (محمد صلاح)، يوفنتوس، مانشستر يونايتد، توتنهام، مانشستر سيتي، بورتو، برشلونة، أياكس أمستردام".

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وتقرر أن تقام مباريات ذهاب دور ربع النهائي ستقام أيام 9 و10 أبريل، على أن تقام مواجهات الإياب بالدور ذاته يومي 16 و17 أبريل.

بينما تقام مواجهات ذهاب نصف النهائي في 30 أبريل و1 مايو، وتلعب مباراة الإياب يوم 7 و8 مايو، بينما يلعب النهائي يوم 1 يونيو على ملعب "واند متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وستكون قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للنسخة الحالية مذاعة عبر قناة بي إن سبورت نيوز "beIN SPORTS NEWS".



