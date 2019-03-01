كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد (ديربي جدة) مباشرةٍ في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي اتحاد جدة بقيادة سييرا المدرب الجديد واحدة من الاختبارات الصعبة أمام الأهلي مساء اليوم الجمعة والموافق 1/3/2019 في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد على ملعب الملك عبدالله الدولي "الجوهرة المشعة" وذلك مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مدينة القاهرة و8:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل نادي الاتحاد حالياً المركز الخامس عشر في جدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة بينما الأهلي يتواجد بالمركز الخامس برصيد 36 نقطة.

ويدخل الأهلي بقيادة المدرب الكرواتي خورخي فوساتي المباراة على تحقيق فوز بنتيجة كبيرة وخكف الثلاث نقاط من أجل العودة للمركز الرابع الذي يحتله حالياً التعاون برصيد 39 نقطة.

أما على الجانب الآخر؛ تأمل جماهير الاتحاد أن يعود الفريق لسابق عهده تحت قيادة التشيلي سييرا الذي تولى المسؤلية خلفاً للكرواتي سلافين بيليتش الذي تمت إقالته لسوء النتائج.

وستكون مباراة الاتحاد مع الأهلي في ديربي الجولة 22 من الدوري السعودي مذاعة عبر قناة ksa sport 1 hd بصوت فهد العتيبي، وذلك بالإضافة إلى قناة دوري بلس الناقل الحصري للبطولة.

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- تشكيلة الأهلي المتوقعة:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، باولو دياز، محمد آل فتيل، سعيد المولد

خط الوسط: نوح الموسى، سلمان المؤشر، حسين المقهوي

خط الهجوم: دجانيني تفاريس، عمر السومة، نيكولا ستانيسو

تشكيلة الاتحاد المتوقعة:

حراسة المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: منصور الحربي، مروان دا كوستا، زياد الصحفي، سعود عبد الحميد

خط الوسط: كريم الأحمدي، سيكو سانوجو، جاري رودريجيز، كارلوس فيانويفا

خط الهجوم: فهد المولد، رومارينيو