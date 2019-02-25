يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي جدة والوصل| مشاهدة ماتش الأهلي والوصل كورة ستار اونلاين ورابط...

يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي جدة والوصل ومشاهدة المباراة عبر رابط الأسطورة اونلاين وكورة ستار لايف، حيث سيواجه الأهلي جدة الوصل اليوم الاثنين الموافق 25/2/2019 على أرض استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن فعاليات كأس زايد للأندية الأبطال، ومن المتوقع أن يكون لقاء اليوم حافل بالمفاجآت.

وسنقدم لكم من خلال موقع عرب فور نيوز يلا شوت ورابط مباشر HD مشاهدة مباراة الأهلي جدة والوصل بدون تقطيع، بحيث يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي جدة والوصل الإماراتي الآن.

يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي والوصل

يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي والوصل يمكنكم مشاهدتها الآن من خلال رابط البث المباشر وكورة ستار الأسطورة Livehd7

مباراة الأهلي والوصل مباشر تشاهدونها الآن بث مباشر بجودة عالية HDبدون تقطيع، دور ال8 حيث استطاع الأهلي السعودي الفوز على وفاق سطيف خلال المبارتين باحرازه هدفين مقابل هدف واحد، بينما تمكن الوصل الإماراتي من التأهل بعدما تمكن من هزيمة الأهلي المصري.

الأهلي والوصل بث مباشر

بدأت مباراة الأهلي والوصل منذ دقائق قليلة، وقمنا بتوفير رابط البث المباشر للمباراة بجودة عالية HD وبدون تقطيع كورة ستار ورابط Livehd7، بحيث يمكنكم الآن متابعة أحداث الشوط الأول بعد أن أعلن حكم المباراة بدء الشوط الأول منذ دقائق قليلة، وستذاع المباراة مجانًا عبر قناة أبوظبي الرياضية الأولى، بحيث يمكنكم استقبال تردد القناة عبر أجهزتكم ومتابعة المباراة مباشرة من أرض الملعب.

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مباراة الأهلي والوصل

أعلن المدرب الروماني “لورينت ريجيكامب” مدرب الوصل، خلال التصريحات التي قام بها أن مواجهة الوصل اليوم أمام أهلي جدة لن تكون سهلة على الإطلاق، خلال لقاء اليوم في إياب ربع النهائي من دوري زايد للأبطال، خاصة بعد التعادل ذهابًا 2/2.

خاصة مع ضرورة فوز الوصل لضمان التأهل، ولكن مدرب الوصل قد أكد أن مهمة الفوز بمباراة اليوم قد تكون صعبة ولكنها بالتأكيد ليست مستحيلة، وأكد على ضرورة الوصول للتأهل من بين كل الاحتمالات التي أكد ورود جميعها، وتوقع أن يتأهل فريقه باحراز التعادل 3/3.

الوصل يسجل الهدف الأول في مباراة اليوم ويتقدم على نظيره الأهلي جدة والذي لم يسجل شئ حتى الآن

نتيجة الشوط الأول

انتهى زمن الشوط الأول من مباراة الأهلي والوصل بتقدم الوصل بهدف واحد سجله “علي صالح”. مقابل لا شئ، حيث أثبت الوصل سيطرته على الشوط الأول في الدقيقة 38 بالهدف الرائع سجله “علي صالح”، مما يصعب الأمر على الأهلي جدة.