نتيجة مباراة الأهلي والوصل اليوم في كأس زايد للأندية الأبطال نهاية الشوط الأول

على ملعب ستاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية يلتقي مساء اليوم الاثنين فريقا الأهلي والوصل الإماراتي في إياب دور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، والتي تحمل مسمى كأس زايد للأندية الأبطال هذا العام.

الوصل الإماراتي تمكن من التأهل على حساب الأهلي المصري في دور الستة عشر من كأس زايد للأندية، واستطاع الوصل أن يخرج بنتيجة التعادل بهدفين لمثلهما في مباراة الذهاب، قبل أن يتعادل الفريقان بهدف لمثله في مباراة الإياب، ليتأهل الفريق الإماراتي على حساب نظيره المصري بأفضلية تسجيله أهداف خارج الديار.

أما فريق الأهلي السعودي فبلغ دور ربع النهائي من كأس زايد بعد أن فاز على فريق وفاق سطيف الجزائري، وتمكن الأهلي أن يفوز في الذهاب على الوفاق بهدف دون رد، قبل أن يتعادل في مباراة الإياب بهدف لمثله، لتكون بطاقة التأهل من نصيب الفريق السعودي.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي والوصل قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل فريق.

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موعد مباراة الأهلي والوصل

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والوصل في كأس زايد للأندية الأبطال أمسية الاثنين، حيث ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوصل

وسوف تنقل قناة أبوظبي الرياضية الأولى مباراة الوصل ضد الأهلي في كأس زايد للأندية الأبطال، حيث ستقوم القناة بنقل المباراة عبر شاشتها بشكل مباشر.

نتيجة مباراة الأهلي والوصل

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والوصل في إياب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، والنتيجة إلى الآن التعادل السلبي بين الفريقين، وفي انتظار أحداث الشوط الثاني من المباراة.