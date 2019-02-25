نتيجة وأهداف مباراة الأهلي والوصل اليوم 25-2-2019 في ربع نهائي كأس زايد للأبطال

نقدم لكم متابعة نتيجة وأهداف مباراة الأهلي والوصل اليوم في ربع نهائي كأس زايد، حيث يستقبل ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة واحدة من المباريات القوية بين الأهلي السعودي والوصل اليوم الإثنين في إطار منافسات ربع نهائي البطولة العربية للأندية 2019، ونرفق من خلال المنشور متابعة مستمرة ونتيجة مباراة الأهلي والوصل اليوم الشوط الأول والثاني في ربع نهائي كأس زايد للأبطال، وذلك حيث يوجد الكثير من عشاق كرة القدم في الوطن العربي سيشاهدون مباراة الأهلي والوصل اليوم عبر الإنترنت.

تنطلق مباراة الأهلي والوصل اليوم، في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة والقدس، فيما تنطلق مباراة الأهلي والوصل اليوم في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي الإماراتية.

نتيجة مباراة الأهلي والوصل

يسعى الأهلي السعودي في لقاء العودة أمام الوصل اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية وتسجيل الأهداف التي تجعله يكتسب الثلاث نقاط، فيما يسعى الوصل لتحقيق الفوز أيضاً خاصة وأن الأمر سيكون صعب عليه نظراً أن الأهلي السعودي يلعب على ملعبه ووسط جماهيره.

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وتأمل جماهير الأهلي السعودي أن يحقق الفريق الفوز في مباراة اليوم وكسب النقاط من أجل ضمان التأهل للدور القادم حتى وأن لم يتمكن من الصعود لدور الـ 4.

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والوصل

انطلقت المباراة وسط أجواء شديدة الحماس وتبادل الهجمات الخطيرة بين الفريقين وسط تشدد دفاعي قوي فيما بينهم، تابعوا معنا سنوفر لكم ملخص وأهداف مباراة الأهلي والوصل اليوم.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق الوصل بهدف نظيف، عن طريق اللاعب علي صالح علي في الدقيقة 38 من زمن المباراة.