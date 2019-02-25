الاسطورة HD | الآن رابط مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر يلا شوت حصري yalla shoot | كأس زايد...

الاسطورة مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر يلا شوت حصري كورة لايف اون لاين كورة جول كورة اون لاين، نحن اليوم على موعد مع مباراة قوية من مباريات كأس زايد للأندية حيث سيلتقي فريق الاهلي السعودي نظيره فريق الوصل الإماراتي، وذلك ضمن إطار منافسات إياب ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية 2019، لنتعرف من خلال هذ التقرير موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، الاسطورة رابط بث مباشر مباراة الاهلي والوصل اونلاين.

مباراة الاهلي والوصل بث مباشر

كورة لايف مباراة الاهلي والوصل بث مباشر، والجدير ذكره أنه استطاع الراقي من مباراة العودة بتعادل صعب للغاية حتي أصبح أقرب من الوصل الإماراتي للمباراة نصف نهائي كأس زايد، وقد خاص الاهلي السعودي مباراة ضد المحرق انتهت بخمسة أهداف دون رد، وذلك في الجولة الأولي، بعد ذلك قام بخوض مباراة ضد فريق وفاق سطيف وتخطاه بنتيجة 2-1، مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر.

موعد مباراة الاهلي والوصل

وتنطلق المباراة اليوم الاثنين الموافق 25-2-2019 في تمام الساعة 7.45 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 8.45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 9.45 مساءً بتوقيت الإمارات، على أن تقوم قناة أبو ظبي الرياضية ببث اللقاء، وسوف يقوم بالتعليق المعلق فارس عوض ومحمد الشامسي.

مشاهدة مباراة الاهلي والوصل