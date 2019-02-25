يلا شوت شاهدة مباراة الكويت والاتحاد بث مباشر اليوم رابط الاسطورة hd جودة عالية بدون تقطيع

لكل متابعى كرة القدم يمكن الآن مشاهدة مباراة الكويت والاتحاد بث مباشر اليوم الاثنين 25 فبراير 2019، و هى أولى مباريات دور المجموعات فى كأس الإتحاد الآسيوي، المباراة سوف تُقام على استاد الكويت، الفريقان يقعان فى المجموعة الثانية و التى تضم النجمة البحرينى و الجزيرة الأردنى بالاضافة إلى الكويت الكويتى و الاتحاد السورى، و سيسعى كل فريق اليوم الى الفوز بالثلاث نقاط فى افتاح المجموعة ليتصدر مبكراً.

كورة ستار مشاهدة مباراة الكويت والاتحاد بث مباشر

سوف يبدأ لقاء الكويت الكويتى والاتحاد السورى فى تمام الساعة الخامسة و الربع بتوقيت سوريا و الأردن و فلسطين و لبنان و القاهرة، الساعة السادسة و الربع بتوقيت الكويت و البحرين و السعودية و قطر و العراق.

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بعد قليل سيبدأ اللقاء

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بدأت المباراة الآن و النتيجة 0/0

د 8 مازال التعادل السلبى حتى الآن

بعد مرور ربع ساعة مازال التعادل سلبيا حتى الان

دقيقة 32 و ماتزال النتيجة كما هى سلبية

د 44 النتيجة 0/0