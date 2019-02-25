نتيجة وأهداف مباراة الهلال والاتحاد السكندري اليوم 25-2-2019 في ربع نهائي كأس زايد الشوط الثاني

نقدم لكم متابعة نتيجة وأهداف مباراة الهلال والاتحاد السكندري اليوم في ربع نهائي كأس زايد، حيث يستقبل ملعب برج العرب في الإسكندرية واحدة من المباريات القوية بين الهلال والاتحاد السكندري اليوم الإثنين في إطار منافسات ربع نهائي البطولة العربية للأندية 2019، ونرفق من خلال المقال متابعة مستمرة ونتيجة مباراة الهلال والاتحاد السكندري اليوم الشوط الأول والثاني في ربع نهائي كأس زايد للأبطال، وذلك حيث يوجد الكثير من عشاق كرة القدم في الوطن العربي سيشاهدون مباراة الهلال والاتحاد السكندري اليوم عبر الإنترنت.

تنطلق مباراة الهلال والاتحاد السكندري اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والقدس، فيما تنطلق مباراة الهلال والاتحاد السكندري اليوم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي الإماراتية.

نتيجة مباراة الهلال والاتحاد السكندري

يسعى الاتحاد السكندري في لقاء العودة أمام الهلال اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية وتسجيل الأهداف التي تعوضه عن الخسارة الفادحة التي تعرض لها في لقاء الذهاب اللقاء الذي انتهى بنتيجة ثلاثة أهداف للهلال مقابل ولا هدف للاتحاد السكندري، فيما يسعى الهلال السعودي لمواصلة تحقيق الفوز من أجل ضمان النقاط.

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وتأمل جماهير الاتحاد السكندري أن يحقق الفريق الفوز في مباراة اليوم ورد اعتبار نتيجة المباراة الماضية بين الهلال والاتحاد السكندري حتى وأن لم يتمكن من الصعود لدور الـ 4 نظرا لصعوبة الموقف في مباراة الذهاب.

ملخص وأهداف مباراة الهلال والاتحاد السكندري

انطلقت المباراة وسط أجواء شديدة الحماس وتبادل الهجمات الخطيرة بين الفريقين وسط تشدد دفاعي قوي فيما بينهم، تابعوا معنا سنوفر لكم ملخص وأهداف مباراة الهلال والاتحاد السكندري اليوم.

تحديث: انتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بين فريقي الهلال والاتحاد السعودي، تابعوا معنا سنوفر لكم ملخص مباراة الهلال والاتحاد السكندري اليوم.